La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta actualmente con toda la capacidad tecnológica necesaria para desarrollar la explotación de gas no convencional, por lo que su gobierno analiza esquemas de participación privada mediante contratos mixtos, aunque descartó el uso del fracking tradicional por sus impactos ambientales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que aún no existe un mecanismo definitivo, ya que primero se busca identificar tecnologías que permitan extraer gas sin los efectos negativos asociados al método convencional de fractura hidráulica.

“La idea es que, en caso de encontrarse tecnología que no tenga los impactos ambientales del fracking tradicional, pudiera abrirse un esquema con contratos de Pemex y contratos mixtos”, señaló.

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Sheinbaum precisó que cualquier participación privada se realizaría bajo un modelo distinto a las concesiones o esquemas implementados en administraciones pasadas, y siempre manteniendo la soberanía del Estado sobre los recursos naturales.

“El objetivo es que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex y, en todo caso, una parte pueda ser desarrollada por privados”, indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa de este 9 de abril desde Palacio Nacional (09/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum descarta fracking tradicional por riesgos ambientales

La Presidenta reiteró que su gobierno no contempla aplicar el fracking tradicional debido a sus riesgos ambientales, principalmente el alto consumo de agua y la contaminación generada por químicos difíciles de tratar.

Explicó que actualmente se analizan nuevas tecnologías que utilizan componentes biodegradables, reciclan el agua empleada en el proceso e incluso permiten utilizar agua salada o residual en lugar de agua dulce.

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“Nosotros no queremos utilizar el fracking tradicional porque puede tener problemas ambientales graves. Hay nuevas tecnologías que permiten reciclar el agua y reducir impactos”, afirmó.

Para ello, el gobierno convocará a especialistas nacionales e internacionales que evalúen qué métodos podrían aplicarse en México y en qué regiones sería viable su implementación sin riesgos ambientales mayores.

La Presidenta informó que se integrará un grupo de expertos para analizar impactos ambientales, tecnologías disponibles y experiencias internacionales en la explotación de gas no convencional.

“Hay que estar abiertos a nuevas tecnologías que fortalezcan la soberanía nacional sin afectar el medio ambiente”, concluyó.

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