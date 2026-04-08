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El economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, consideró positivo que el gobierno de la presidenta haya abierto al análisis nuevas técnicas de , tal y como lo comentó en su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

“México podría beneficiarse de manera muy similar a lo que se ha beneficiado Texas con la explotación del ”, dijo en conferencia de prensa el analista.

Este miércoles, la presidenta Sheinbaum dijo que se analizarán técnicas no convencionales de extracción de gas, como parte de la estrategia energética del gobierno, en la cual busca elevar la producción de 3 mil 834 a 5 mil millones de pies cúbicos diarios, como parte de un plan para reducir la dependencia de importaciones, principalmente desde Estados Unidos.

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“Es el tema del gas no convencional, hay distintas tecnologías, pero lo que estamos planteando es que un grupo de científicos, de expertos en agua, en geología, nos diga si hay tecnología que puedan utilizarse y que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron en su momento en ”, dijo la presidenta.

Al respecto, el economista en jefe de enfatizó que el comentario de la presidenta Sheinbaum es positivo, luego de que, en específico, el fracking ayudó a Estados Unidos a volverse autosuficiente en materia de extracción.

“Hoy Estados Unidos tiene una balanza comercial positiva, es autosuficiente en y en gas natural, y la razón por la cual Estados Unidos es autosuficiente es por el fracking. Gracias al fracking pudieron tener esta situación que los hace mucho menos vulnerables a como el que tenemos ahora, mucho menos dependientes. Entonces, geográficamente, México puede tener muchos de los mismos beneficios que se tienen en Texas; están aquí”, dijo Serrano.

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Tregua Irán-EU, señal positiva para la economía global

Señaló que el reciente conflicto en evidenció los riesgos de depender del exterior para el suministro, aunque en el caso de México el impacto fue menor debido a que la mayor parte del gas importado proviene de Texas.

En ese contexto, calificó como una señal positiva para la economía global la tregua anunciada en la región, al considerar que el principal riesgo había sido la interrupción del tránsito por el , por donde circula entre 15% y 20% del petróleo mundial.

Explicó que el cierre de esa ruta presionó al alza los precios de energéticos y alimentos, debido a su impacto en el de fertilizantes. Sin embargo, la expectativa de normalización del flujo ya ha generado una caída cercana a 20 dólares en el precio del petróleo, con efectos favorables para consumidores y mercados.

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ss/mcc

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