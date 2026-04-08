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El Fondo Monetario Internacional () advirtió que las son más devastadoras que las crisis financieras o desastres naturales porque sus secuelas son más duraderas y la recuperación suele ser lenta.

Al liberar capítulos analíticos del reporte de Perspectivas Económicas Mundiales que dará a conocer la próxima semana en las reuniones de primavera con el (BM), alertó que el gasto militar está aumentando en todo el mundo a costa de mayores déficits fiscales.

En los análisis se pone de relieve que, por lo general, al inicio de un , la producción de la economía afectada directamente cae de manera drástica.

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Puede alcanzar pérdidas acumuladas de aproximadamente el 7% en un período de cinco años, enfatizó en el capítulo analítico número 3 titulado “La macroeconomía de los conflictos y la recuperación”.

En general, en dicha sección se subraya que, si bien la recuperación posterior a un es inherentemente compleja, la paz sostenida, la estabilización creíble y la acción política coordinada son esenciales para lograr una recuperación más sólida y duradera.

Este capítulo utiliza datos globales sobre los conflictos posteriores a la y se basa en análisis empíricos, estudios de caso y simulaciones con modelos para evaluar las implicaciones macroeconómicas de las guerras.

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Estas pérdidas superan las asociadas a las o a los desastres naturales graves y generan importantes disyuntivas macroeconómicas en los sectores monetario, fiscal y externo, además de dejar secuelas duraderas.

La recuperación económica tras una guerra es lenta y desigual, y depende fundamentalmente de la durabilidad de la .

Cuando la paz se mantiene, la producción se recupera, pero a menudo sigue siendo modesta en relación con las pérdidas sufridas durante la guerra.

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Por el contrario, en contextos frágiles posteriores a un conflicto, donde este se recrudece, la recuperación suele estancarse.

Aumenta presupuesto en defensa a nivel global

En el capítulo 2, titulado “Gasto en defensa: consecuencias macroeconómicas y disputas”, las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO en inglés) advierte que está aumentando rápidamente.

Refiere que en los últimos cinco años, aproximadamente la mitad de los países del mundo han incrementado sus

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Mientras que lasde las mayores empresas internacionales se han duplicado en términos reales en las últimas dos décadas.

Se establece que, a medida de la intensificación de las tensiones geopolíticas, se prevé que estas tendencias continúen.

El FMI se basó en un conjunto de datos que abarca 164 países desde 1946, con lo cual logró llegar a una conclusión: los grandes auges del en defensa se han vuelto más frecuentes, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo.

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Se encontró que en un auge típico, que dura más de dos años y medio, el gasto en defensa crece en aproximadamente 2.7 puntos porcentuales del , y cerca de dos tercios se financian mediante mayores déficits, empeorando el desbalance en 2.6 puntos respecto del tamaño de su economía.

En tanto que la deuda pública se incrementa en aproximadamente 7 puntos porcentuales en los tres años posteriores al inicio del aumento del gasto, mientras que los saldos externos se deterioran a medida que la se orienta hacia la importación de equipos.

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ss/mcc

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