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Estados Unidos anunció la aprobación de por 16 mil 460 millones de dólares (mmdd) a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la , informó el Departamento de Estado estadounidnse.

Desde que Estados Unidos e lanzaron su ofensiva el 28 de febrero, Irán responde con disparos de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, que se han visto obligados a emplear importantes recursos militares para contrarrestar los ataques.

El secretario de Estado estadounidense,, ha "determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata" del equipo militar, según un comunicado.

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Esta determinación deja sin efecto el requisito de que el Congreso apruebe las ventas.

Municiones. Foto: iStock
Municiones. Foto: iStock

El Departamento de Estado señaló que la mayor venta individual es a Kuwait, por radares de sensores para y antimisiles de baja cota (diseñados para rastrear objetivos de alta velocidad y proporcionar datos a una red de defensa antimisiles) por ocho mil millones de dólares.

La siguiente venta más grande es a Emiratos Árabes Unidos, por un radar de discriminación de largo alcance (que rastrea amenazas de misiles balísticos) y equipo relacionado, por un costo de cuatro mil 500 millones de dólares, indicó el .

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Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos también recibió aprobación para comprar sistemas diseñados para pequeños aparatos no tripulados por dos mil 100 millones de dólares, misiles aire-aire avanzados por mil 220 millones de dólares y municiones y actualizaciones para aviones de combate F-16 por 644 millones de dólares.

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ss/mcc

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