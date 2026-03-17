La teniente García (se omite su nombre por razones de seguridad) es una de las 20 mujeres que integran Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae), un agrupamiento de la Secretaría de Marina conformado en total por 75 elementos.

“Quizá suene poca la cantidad; sin embargo, somos mujeres altamente capacitadas. Se requiere de mucho esfuerzo físico y capacidad mental”, refiere la teniente en las instalaciones de la Semar.

Agrega que las prácticas ejercidas dentro de los adiestramientos involucran todo tipo de neutralizaciones de explosivos, dentro de estos ejercicios se prepara y se capacita el personal para que sepa actuar y reaccionar.

“Es por ello que también vamos de la mano con los binomios caninos, es cuando va el perrito y el manejador, trabajamos coordinados para que sea más seguro”, dice.

Explica en entrevista con EL UNIVERSAL el uso del equipo que usan: “Dentro del agrupamiento Bloane existen dos trajes específicos: búsqueda y neutralización. El primero sirve para apoyar junto con el binomio canino en buscar el artefacto o la parte que presente una amenaza inminente; el otro traje tiene la función principal de ejercer la neutralización”.

Detalla que cada uno tiene capacidades diferentes: el de búsqueda es más ligero, fácil de utilizar y permite mejor movilidad, en cambio el otro (neutralización) es mucho más pesado, dificulta más el movimiento y cuenta con un sistema específico para refrigeración interna porque el simple hecho de respirar se dificulta por el peso y tamaño del propio traje.

La teniente subraya que en la capacitación y adiestramiento realizan diversas actividades de todo tipo de artefactos que pueden encontrar y los preparan para ejercer esta labor de la mejor manera posible.

Cuestionada sobre cómo proceden si una dependencia reporta amenaza de un artefacto, la uniformada comenta que el agrupamiento de Blonae designa al personal idóneo para esa situación.

Abunda que se establece el protocolo de seguridad y se ubica o localiza esa posible amenaza y si es positivo se neutraliza; en caso de ser negativo se informa para que el medio de seguridad disminuya.

“El tener una posible amenaza representa que todo lo que está alrededor se debe movilizar para evitar una situación mayor… Así que lo primero es la evacuación, mantenerlos en una zona segura, e ingresamos al inmueble para ejercer la búsqueda y localización.

“Entra la persona con el traje neutralizador… También contamos con unas ollas específicas, en las que se introduce el artefacto y ahí mismo se neutraliza para que no presente un riesgo”, explica.

Dice que generalmente están conformados de unas 10 personas y todo se hace con práctica, porque necesitan tener conocimiento y preparación previa para ejercer sus funciones correctamente.

“Tanto hombres como mujeres nos encontramos trabajando en las mismas situaciones con un equipo y debemos de aprender a sobrellevar cualquier tipo de evento”, sostiene la uniformada.

Recuerda que de niña veía en la televisión los desfiles del 16 de septiembre junto con sus hermanos. “Me gustaba ver cómo marchaban, ver que estaban a bordo de las camionetas… Llegó un punto en el que empecé a investigar y me encontré con la Universidad Naval”.