Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

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Un dron cayó el lunes por la noche sobre un hotel de lujo muy frecuentado en , sin causar heridos, antes de que se produjera un ataque contra la embajada estadounidense en la Zona Verde de la ciudad, el área fortificada de la capital iraquí.

Cuatro cohetes lanzados contra la sede diplomática fueron derribados, según un responsable de seguridad.

Un periodista de la AFP vio que la defensa antiaérea de la embajada interceptaba los proyectiles cerca del recinto.

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Estos ataques se producen después de que el grupo armado proiraní Brigadas de anunciara la "muerte como mártir" de su "responsable de seguridad".

Irak se ha visto arrastrado al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El primer ministro Mohamed Shia al Sudani, jefe de las fuerzas armadas, condenó los ataques, también uno contra un yacimiento petrolífero del sur, y los calificó de amenazas para la "seguridad y la estabilidad" de su país.

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Grupos locales que apoyan a la república islámica reivindican a diario ataques con drones contra militares estadounidenses o instalaciones petroleras, mientras que estas facciones armadas son blanco de ataques atribuidos a Washington o a Israel.

El lunes por la noche, periodistas de la AFP escucharon una primera explosión, tras lo cual, un testigo vio un incendio en el tejado de un hotel situado en la Zona Verde, área de seguridad del centro de Bagdad donde se encuentran representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales.

El Ministerio del Interior indicó que un "dron" había "caído" sobre el hotel Al Rasheed, después de haber informado del impacto de un "proyectil". "El incidente no ha causado víctimas ni daños materiales".

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