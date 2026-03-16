Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de "entusiasmo" que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán. Sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, señaló que desconoce si "está vivo".

"Algunos están muy entusiasmados, otros no", con la idea de apoyar para garantizar el paso a travéz del estrecho, por donde transita 20% de los buques petroleros, señaló Trump a la prensa, en la Casa Blanca.

"Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados", añadió.

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El mandatario dijo que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: "Cuando les preguntamos: '¿Tienen desminadores?', la respuesta es: 'Bueno, preferimos no involucrarnos, señor'", lamentó.

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez "no desean convertirse en un objetivo".

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el paso estratégico está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN".

Sobre Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, Trump dijo que podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

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"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.