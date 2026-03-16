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Washington. El presidente de Estados Unidos, , criticó este lunes la falta de "entusiasmo" que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de, afectado por la guerra de . Sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, señaló que desconoce si "está vivo".

"Algunos están muy entusiasmados, otros no", con la idea de apoyar para garantizar el paso a travéz del estrecho, por donde transita 20% de los buques petroleros, señaló Trump a la prensa, en la Casa Blanca.

"Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados", añadió.

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El mandatario dijo que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: "Cuando les preguntamos: '¿Tienen ?', la respuesta es: 'Bueno, preferimos no involucrarnos, señor'", lamentó.

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez "no desean convertirse en un objetivo".

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el paso estratégico está "fuera del ámbito de actuación de la ".

Sobre Jamenei, hijo del fallecido , Trump dijo que podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

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"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

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