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El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una reacción en cadena respecto al desabasto de petróleo por el cierre del paso de Ormuz, y la caída de la bolsa. Después de su inicio el pasado 28 de febrero con la operación “Furia Épica” y la muerte ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.
Irán amenazó ayer con extender la guerra en Medio Oriente si intervienen otros países, mientras en Estados Unidos Donald Trump presionaba a los Estados miembros de la OTAN para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz; de lo contrario, dijo, enfrentarán un futuro “muy malo”.
Además, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos.
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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.
Mundo 07:47 AM
El papa insiste en solución diplomática para Oriente Medio en conversación con Mahmud Abás
El papa insistió este lunes en que la paz en Medio Oriente debe alcanzarse a través del diálogo "político y diplomático" y bajo el "pleno respeto del Derecho Internacional", durante una conversación telefónica con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.
León XIV recibió esta mañana una llamada de Abás "sobre los preocupantes acontecimientos del conflicto en Medio Oriente y las condiciones de vida del pueblo palestino", informó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado.
Mundo 07:29 AM
Italia pide reforzar la misión Aspides en el Mar Rojo pero descarta intervención en Ormuz
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este lunes reforzar la misión europea 'Aspides' en el Mar Rojo para proteger el tráfico comercial hacia el canal de Suez, aunque descartó ampliar su radio de acción al estrecho de Ormuz, donde apostó exclusivamente por la vía diplomática.
"Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz, ya que son misiones que tienen un carácter defensivo", afirmó Tajani a su llegada a Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.
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Mundo 07:28 AM
La policía iraní arresta a 500 personas sospechosas de colaborar con EU e Israel
La policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de "compartir información" con EU e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.
Así lo anunció el jefe de la policía iraní, el general de brigada Ahmad Reza Radan, en declaraciones televisivas que publicó este lunes la página de la televisión Press TV.
Mundo 07:26 AM
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La policía iraní anunció haber arrestado a 500 personas acusadas de "compartir información" con EU e Israel, sin dar detalles sobre cuándo y dónde se produjeron estas detenciones.
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¿Cómo es el misil balístico Sejil que Irán usó por primera vez contra Israel?; atacó objetivos militares
Mundo 07:27 AM
Irán acusa a Consejo Derechos Humanos de "exagerar" problemas internos para justificar agresión
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y organismos relacionados como su Misión Internacional de Investigación sobre Irán han "exagerado deliberadamente" cuestiones internas del país para "normalizar la hostilidad contra él" y justificar la agresión que sufre actualmente, afirmó la delegación iraní ante Naciones Unidas en Ginebra.
"Con esa presión política sostenida, acompañada de propaganda, Irán acabó por ser considerada un objetivo legítimo", subrayó el embajador iraní ante la ONU Ali Bahreini, quien señaló que las "injustas denuncias" de algunos países ante el Consejo de Derechos Humanos "sentaron las bases para la agresión que estamos viendo".
ss
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