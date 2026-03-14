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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo" cuando se cumplen dos semanas del comienzo de la operación "Furia Épica" en .

"Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!", escribió en Truth Social.

Su declaración se produce justo después de que Estados Unidos lanzara un ataque el viernes por la noche contra la isla iraní de Kharg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica.

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El propio Trump, también vía mensaje en la misma red social, aseguró que fue "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares de la isla, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Irán aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio, después del ataque a Jarg.

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas "objetivos clave" en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, dijo el jueves en su primer mensaje público que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado como palanca de presión mientras continuaran los ataques estadounidenses e israelíes.

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El petróleo se ha convertido en elemento clave de presión en un conflicto cuya duración amenaza la estabilidad de la economía mundial.

Hasta el momento, Trump ha apuntado a diversos horizontes temporales para el fin de la incursión militar.

Si dos días después de comenzar los ataques a Irán, el 28 de febrero, aseguró que podría prolongarse "cuatro o cinco semanas", la semana pasada redujo el plazo y aseguró que está "a punto de concluir".

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