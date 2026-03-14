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El presidente Donald Trump dijo este sábado que no está preparado para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, a pesar de la disposición del país a hacerlo, "porque los términos aún no son lo suficientemente buenos".
En entrevista con NBC News, el mandatario también declaró que está trabajando con otros países en un plan para asegurar el estrecho de Ormuz en medio del aumento de los precios mundiales del petróleo, y desestimó las preocupaciones de los estadounidenses sobre el aumento de los precios de la gasolina desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar conjunta hace dos semanas.
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Dijo estar "sorprendido" de que Irán decidiera atacar a otros países de Medio Oriente en respuesta a la operación estadounidense-israelí. También criticó duramente al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, afirmando que era "mucho más difícil llegar a un acuerdo" con él que con el presidente ruso Vladimir Putin en lo que respecta a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Cuando se le preguntó cuáles serían los términos de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente respondió: "No quiero decírselo". Pero sí reconoció que un compromiso por parte de Irán de abandonar por completo cualquier ambición nuclear formaría parte del acuerdo.
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