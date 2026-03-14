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Corea del Norte llevó a cabo una prueba de su sistema de lanzacohetes múltiples (MRLS) de "última generación", informó el domingo la prensa estatal, un día después de que Seúl identificara el lanzamiento de alrededor de 10 misiles balísticos.
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El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó la prueba el sábado, que "implicó doce lanzacohetes Múltiples de ultraprecisión de 600 mm de calibre y dos compañías de artillería", según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).
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