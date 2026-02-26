Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

CJNG intentó derribar puente en Vallarta; sigue inhabilitado

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Rumbo al Mundial 2026, Gobierno lanza primer Mundialito Futsal Femenil IMSS; buscan formar una cantera nacional

Seúl, Corea del Sur. El presidente de Corea del Norte, , afirmó que su país podría “destruir por completo” a si su seguridad se viera amenazada, y reiteró su negativa a dialogar con Seúl, informaron el jueves medios estatales.

Sin embargo, dejó abierta la puerta al diálogo con Estados Unidos, al concluir un congreso del partido gobernante en el que expuso sus objetivos de política para los próximos cinco años.

Medios estatales informaron el jueves que Kim también pidió desarrollar nuevos sistemas de armas para reforzar a su ejército, incluidos intercontinentales que podrían lanzarse desde debajo del agua, y un mayor arsenal de tácticas —tales como artillería y misiles de corto alcance— dirigidos contra Corea del Sur.

Manifestó que el desarrollo acelerado de su y de misiles “consolidó de forma permanente” el estatus del país como Estado con armas nucleares, y le pidió a Estados Unidos que abandone lo que dijo eran políticas “hostiles” hacia Corea del Norte como condición previa para reanudar un diálogo estancado hace tiempo.

Kim Jong-un, líder de norcorea, ordena producción masiva de drones explosivos. Foto: X
Kim Jong-un, líder de norcorea, ordena producción masiva de drones explosivos. Foto: X

El congreso del Partido de los Trabajadores, que comenzó el jueves pasado en Pyongyang, se llevó a cabo mientras Kim forja una presencia regional más enérgica, aprovechando la expansión de su programa nuclear militar y un creciente alineamiento con . Ambas cosas han profundizado sus enfrentamientos con Washington y Seúl.

La agencia noticiosa oficial Korean Central News Agency informó que realizó un desfile militar en la capital el miércoles al concluir el congreso, que Kim ya había llevado a cabo anteriormente en 2016 y 2021.

Se tenía previsto que Kim haría esos comentarios en el congreso, pues ha estado expresando posturas cada vez más de línea dura hacia Corea del Sur desde 2024, cuando descartó el objetivo de larga data de Pyongyang de una reunificación pacífica entre las Coreas divididas por la , y declaró que Corea del Sur era un enemigo permanente. Pero los analistas esperaban que Kim adoptara un enfoque más mesurado hacia Washington para preservar la posibilidad de un diálogo futuro, con el objetivo a largo plazo de lograr que Estados Unidos alivie las sanciones y se reconozca tácitamente a Corea del Norte como Estado nuclear.

Recientemente, Kim le ha estado dando prioridad a Rusia en su política exterior, enviando miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar. Pero tendría sentido mantener sus opciones abiertas, ya que la guerra en podría ir llegando a su fin, lo que potencialmente haría a Corea del Norte menos valiosa para el Kremlin, dicen los expertos.

Esta fotografía, tomada el 25 de febrero de 2026 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 26 de febrero de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un asistiendo al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang. Foto: AFP
Esta fotografía, tomada el 25 de febrero de 2026 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 26 de febrero de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un asistiendo al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang. Foto: AFP

En un informe que puso fin al congreso, Kim dijo que su gobierno mantenía la “postura más dura” contra Washington, pero añadió que “no hay razón por la que no podamos llevarnos bien” con los estadounidenses si retiran su supuesta “política hostil” hacia el gobierno norcoreano. Corea del Norte suele usar el término para describir la presión y las sanciones lideradas por por las ambiciones nucleares de Kim. Sus comentarios concuerdan con la posición previa norcoreana de pedirle a Washington que abandone sus exigencias de del gobierno norcoreano como condición previa para reanudar las conversaciones.

Corea del Norte ha rechazado repetidamente las exhortaciones de Washington y para reanudar la diplomacia destinada a reducir su programa nuclear, que se descarriló en 2019 luego de que se vino abajo la segunda cumbre de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.

Las perspectivas de las relaciones entre la Casa Blanca y Corea del Norte “dependen enteramente de la actitud de Estados Unidos”, explicó. “Ya sea coexistencia pacífica o confrontación permanente, estamos listos para cualquiera de las dos, y la elección no nos corresponde”.

