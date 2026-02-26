Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

La mañanera de Sheinbaum, 26 de febrero, minuto a minuto

CJNG intentó derribar puente en Vallarta; sigue inhabilitado

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

México vs Islandia: Estadio Corregidora guarda minuto de silencio por militares caídos en operativo contra "El Mencho"

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Con reforma electoral, Morena será el más beneficiado, advierten

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Muerte de dos niñas haitianas pone a Albergue "Casa Patos" y al DIF de Oaxaca bajo investigación; esto es lo que sabemos del caso

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Rusia afirmó que no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los cuatro años de , justo antes de una reunión en Ginebra para preparar una nueva ronda de diálogo.

Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses.

Este encuentro forma parte de un tenso proceso de negociación impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por poner fin al peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos, millones de ucranianos refugiados en el extranjero y destrucciones masivas.

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo. Moscú insiste en unas exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una rendición.

"¿Han oído algo de nosotros sobre fechas límites? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según las agencias de noticias estatales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer "pronósticos".

"Sería un gran error intentar ahora mismo definir algún tipo de fase o hacer algún tipo de pronóstico. No quiero cometer esos errores", declaró a los medios oficiales.

A su vez, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave, como el destino del territorio en el este de Ucrania por el que Rusia está luchando para hacerse con el control.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.

