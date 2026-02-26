Rusia afirmó que no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los cuatro años de guerra en Ucrania, justo antes de una reunión en Ginebra para preparar una nueva ronda de diálogo.

Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses.

Este encuentro forma parte de un tenso proceso de negociación impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por poner fin al peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos, millones de ucranianos refugiados en el extranjero y destrucciones masivas.

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo. Moscú insiste en unas exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una rendición.

"¿Han oído algo de nosotros sobre fechas límites? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según las agencias de noticias estatales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer "pronósticos".

"Sería un gran error intentar ahora mismo definir algún tipo de fase o hacer algún tipo de pronóstico. No quiero cometer esos errores", declaró a los medios oficiales.

A su vez, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave, como el destino del territorio en el este de Ucrania por el que Rusia está luchando para hacerse con el control.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.

