Más Información
Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero
Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"
EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos
Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo
ONG exige investigación por la muerte de dos niñas en DIF de Oaxaca; "migrar no debe costar la vida", afirma
Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”
Economía mexicana tuvo un modesto crecimiento en 2025: Hacienda; fue "debajo de lo que necesitamos", admite
Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"
Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores
Detienen a tercer funcionario por muerte de dos niñas haitianas en albergue del DIF Estatal Oaxaca; investigan responsabilidades
Nueva York, 25 feb.- Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el Gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.
En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de EU contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.
Lee también Maduro estaba convencido que Trump no atacaría Venezuela tras hablar con él: New York Times; creyó que podía negociar una salida digna
La OFAC, encargada de las sanciones de EU a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indicó Pollack en el escrito.
Allanan casa de la asistente de María Corina Machado, denuncia su partido; ven "venganza política" contra la Premio Nobel de la Paz
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]