Nueva York, 25 feb.- Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el Gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.

En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de EU contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.

La OFAC, encargada de las sanciones de EU a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indicó Pollack en el escrito.

