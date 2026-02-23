El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, pidió este lunes ante la ONU en Ginebra la liberación “inmediata” del derrocado presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

