Más Información
Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad
Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas
Violencia tras muerte de “El Mencho” obliga a suspender clases en al menos 14 estados; priorizan seguridad de estudiantes
Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, pidió este lunes ante la ONU en Ginebra la liberación “inmediata” del derrocado presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes.
Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
[Publicidad]