Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Estados Unidos y a a "mantener canales de diálogo" y a "continuar con la diplomacia", tras recibir ayer una carta de la misión iraní ante el organismo, en la que se advertía que su país responderá "decisivamente" ante cualquier agresión militar.

"Sí, la carta ha sido remitida tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General, como solicitaba la misión permanente de Irán. Estamos muy preocupados por el aumento de la retórica en la región así como el aumento de las actividades militares, los juegos de guerra y la presencia naval militar en la zona", señaló hoy el portavoz Stéphane Dujarric en rueda de prensa.

El portavoz de Guterres insistió en que "la vía diplomática sigue siendo la mejor herramienta" para evitar incidentes mayores y "preservar la estabilidad regional".

Asimismo, subrayó que la ONU continúa vigilando la situación y que su papel es "fomentar la desescalada y la negociación entre las partes".

"Instamos tanto a Estados Unidos como a Irán a que sigan manteniendo el diálogo diplomático para resolver sus diferencias", zanjó.

En la carta, la misión iraní señaló que la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Irán supone "un riesgo real de agresión militar", y aunque enfatizó que Teherán no busca iniciar un conflicto, advirtió a la ONU que cualquier base de EU desde la que se lancen ataques sería considerada un objetivo legítimo.

Por su parte, Trump dijo hoy a la prensa que estaba considerando un "ataque militar limitado" para presionar a Irán hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de la nación persa.

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló en una entrevista que Irán "corresponderá" de la misma forma a EU si usa "el lenguaje de la fuerza".

EU ha acelerado su despliegue militar en Medio Oriente, incluso después de que Washington y Teherán informaran de progresos durante las conversaciones en Suiza sobre el programa de enriquecimiento nuclear de Irán.

