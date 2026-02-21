El portaviones estadounidense "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, ingresó al Mediterráneo, en pleno despliegue militar decidido por el presidente Donald Trump, que amenaza con atacar a Irán.

El portaviones fue visto cuando cruzaba por el estrecho de Gibraltar, que separa al océano Atlántico del Mediterráneo. La AFP publicó una foto del "USS Gerald Ford" tomada desde ese punto.

Trump dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".

El "USS Gerald Ford" se movilizó desde el mar Caribe, donde acompañó un despliegue naval y aéreo con el cual Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero, en el cual capturó al presidente Nicolás Maduro.

También realizó operaciones contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos.

El portaviones "USS Abraham Lincoln" se encuentra en aguas del Mediterráneo desde finales de enero.

