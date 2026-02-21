Más Información

Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

Lengua Zapoteca, en peligro de extinción

Dan 8 años a "El Bad Boy", pionero en drones con explosivos para Cártel de Santa Rosa de Lima

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición de hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima

Sepultan a estudiante asesinada en ataque en Guerrero

Denuncian caso de amenazas contra menor

El portaviones estadounidense "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, ingresó al , en pleno despliegue militar decidido por el presidente Donald Trump, que amenaza con atacar a Irán.

El portaviones fue visto cuando cruzaba por el estrecho de Gibraltar, que separa al océano Atlántico del Mediterráneo. La AFP publicó una foto del "USS Gerald Ford" tomada desde ese punto.

Trump dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".

El "USS Gerald Ford" se movilizó desde el mar Caribe, donde acompañó un despliegue naval y aéreo con el cual Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero, en el cual capturó al presidente Nicolás Maduro.

También realizó operaciones contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos.

El portaviones "USS Abraham Lincoln" se encuentra en aguas del Mediterráneo desde finales de enero.

