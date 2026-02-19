Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente y advirtió a Irán que debe alcanzar un "acuerdo" porque, de lo contrario, "ocurrirán cosas malas". Las declaraciones se producen justo después de que Israel advirtiera a los iraníes que si atacan su país recibirán una "respuesta que ni se imaginan".

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo con Irán. Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó el presidente estadounidense en la reunión inaugural de la Junta de Paz, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Trump advirtió que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá" si no se alcanza ningún acuerdo.

"Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días", afirmó poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hiciera su propia advertencia.

"Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar", sostuvo Netanyahu.

Los dos países enemigos reanudaron recientemente negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, después de que Trump amenazara con una operación militar contra Irán, primero por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales y después por su programa nuclear.

Irán niega que quiera dotarse de una bomba nuclear y pide a Washington que le aligere las sanciones.

EU podría atacar Irán este fin de semana, según medios

CNN y CBS informaron el miércoles que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, "todas ellas diseñadas para maximizar el daño", incluyendo una campaña para "matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno".

Las amenazas no parecen amedrentar al gobierno de los ayatolás.

"El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología", declaró el jefe de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami, en un video publicado en medios locales.

Y eso que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay "muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán".

Un intento anterior de negociaciones se frustró cuando Israel atacó por sorpresa Irán en junio pasado. Esto desató una guerra de 12 días a la que Washington se unió brevemente para bombardear instalaciones nucleares iraníes.

Ahora Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente e incluso pidió al Reino Unido que evite ceder la soberanía sobre las Islas Chagos en el océano Índico, porque una base aérea en el archipiélago podría ser necesaria si Irán no llegara a un acuerdo.

En medio de las advertencias, Polonia ordenó el jueves a todos sus ciudadanos en Irán que "salgan inmediatamente" del país.

"No queremos la guerra", dice Irán

Irán y Estados Unidos mantuvieron una segunda ronda de negociaciones el martes en Ginebra.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró que se acordaron "principios", pero el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que la República Islámica no ha reconocido todas las líneas rojas de Washington.

"No queremos la guerra", dijo el miércoles el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dando a entender al mismo tiempo que Teherán no puede ceder a las exigencias de Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov pidió "moderación" y que se dé "prioridad absoluta a los medios políticos y diplomáticos".

Despliegue militar de EU cerca de Irán

Al mismo tiempo que negocia, Estados Unidos ha aumentado sus fuerzas militares cerca de Irán con buques de guerra y aviones de combate y de reabastecimiento para estar preparado para atacar si Trump da la orden.

Irán inició esta semana por su parte maniobras militares en el Estrecho de Ormuz.

Políticos iraníes han amenazado con bloquear este punto de paso, una importante vía por la que transita alrededor de un 20% del volumen mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las fuerzas armadas de Irán y de Rusia también realizan ejercicios militares conjuntos en la zona, en el mar de Omán, pero según Moscú estaban programados y no deberían ser motivo de alarma.

