El ejército estadounidense está preparado para atacar Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, reporta la cadena CNN News, con base en fuentes familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque este fin de semana, tras un importante despliegue en los últimos días de recursos aéreos y navales en Medio Oriente, según las fuentes. Sin embargo, una de las fuentes subrayó que Trump ha argumentado en privado a favor y en contra de la acción militar y ha consultado a sus asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de actuación. No está claro si tomaría una decisión antes del fin de semana.

“Está dedicando mucho tiempo a pensar en ello”, indicó una de las fuentes.

CBS News coincidió en que altos funcionarios de seguridad nacional han dicho a Trump que el ejército está listo para atacar Irán tan pronto como el sábado, pero que Trump no ha tomado una decisión definitiva.

El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, indicaron los funcionarios.

Expertos señalaron que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier actividad militar y no necesariamente implica que un ataque sea inminente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que existen "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad.

El grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y su flotilla de buques de guerra ya se encuentran en la región, mientras que un segundo grupo, el USS Gerald Ford, está en ruta, según datos de seguimiento de buques marítimos.

La presencia militar busca reforzar la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante cualquier eventualidad.

