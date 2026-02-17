Ginebra.- Irán afirmó que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los "principios directores" de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra.

“Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a los periodistas tras el fin de la segunda ronda de negociaciones indirectas.

Araqchí, sin embargo, matizó que “esto no significa que llegaremos pronto a un acuerdo” ya que “cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil”.

El jefe de la diplomacia iraní calificó esta segunda ronda en la ciudad suiza de “más seria” que la anterior del 6 de febrero en Omán y en la que se “lograron avances positivos”.

Las dos partes no han fijado fecha para la próxima ronda de negociaciones indirectas entre Araqchí y el equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mediación omaní.

Se trata del segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de los 12 días de junio.

Concluye ronda de negociaciones nucleares entre Irán y EU

La ronda de negociaciones indirectas que mantuvieron este martes Irán y EU concluyó después de aproximadamente tres horas y media, según informaron fuentes de ambas partes.

Washington y Teherán intercambiaron mensajes a través del sultanato de Omán, que actúa de mediador, en unas negociaciones durante las cuales Irán ha señalado que hubo un acento particular en cuestiones técnicas relacionadas con el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

Estados Unidos había manifestado previamente su intención de que también se aborde el programa de misiles balísticos de Irán, algo que este país rechaza, manifestando la gran distancia en las posiciones, pero el interés de ambas partes en ver si hay espacio para negociar.

Trump señaló a ese respecto que estaría involucrado indirectamente en las negociaciones desde donde se encontrara.

Irán cierra el estrecho de Ormuz en medio de negociaciones con EU

Mientras este esfuerzo diplomático se producía en Ginebra, el líder supremo iraní, Ali Khameneí, acusó a Estados Unidos de pretender determinar de antemano lo que será el resultado de las negociaciones, mientras que casi al mismo tiempo se anunció que Irán cierra parcialmente hoy el estrecho de Ormuz, pasaje de salida marítima del petróleo del Golfo Pérsico.

Estados Unidos por su parte ha colocado una amplia potencia armada naval próxima a la costa iraní, dejando claro que su amenaza de usar la fuerza va más allá de las palabras.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, sostuvo que "la presencia simultánea de especialistas económicos, jurídicos y técnicos en la delegación iraní, junto con el papel del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha proporcionado el marco para conversaciones detalladas”.

Aseguró que "las consideraciones estratégicas" de Irán fueron transmitidas en la reunión en Ginebra a la delegación estadounidense a través del mediador.

