La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo domingo 7 de junio, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presentará el prototipo de los vehículos Olinia: 100% eléctricos, de bajo costo, accesibles y que alcanzará hasta 50 kilómetros por hora.

“Más de 80 académicos, técnicos, mexicanos, mexicanas, trabajaron intensamente. Muchos de ellos de distintos lugares del país se concentraron en Puebla en la sede del Tecnológico Nacional de México y ahí estuvieron trabajando días y días, meses para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo”, destacó.

Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la Mandataria federal mencionó que el 7 de junio se darán más detalles del Proyecto Olinia, mientras que en julio, se presentarán los vehículos Olinia para cargas pequeñas en ciudades y a partir de agosto, se comenzará la construcción para el desarrollo de la línea a gran escala.

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Al afirmar que México se encuentra entre los siete países que más fabrican autos, detrás de China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur y Alemania; Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, destacó que esta será la segunda marca nacional de autos del mundo.

“Desde que anunciamos el proyecto en enero del 2025, esta decisión se ha convertido en un trabajo continuo que lleva más de 18 meses en ejecución. Este esfuerzo se organiza en células de trabajo, que son equipos especializados que trabajan de manera transversal para desarrollar subsistemas y que coordinados entre sí, permiten integrar el vehículo completo”, dijo.

Señaló que científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México desarrollaron la arquitectura física para superar las pruebas de seguridad y de desempeño; gestionaron sistemas de calidad ambiental, de salud y seguridad en el trabajo para la mejora continua de línea en un sistema de gestión integral. Y anticiparon cualquier riesgo aplicando pruebas y metodologías preventivas para lograr un producto seguro sin fallas y bajo la normativa aplicada.

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“Coordinamos la cadena de suministros y cuidamos de cada eslabón del proyecto para tener una producción precisa y con el mejor costo. El ingenio ya lo teníamos, hoy lo convertimos en nuestro motor. (...) Todo esto bajo la coordinación de la secretaría Rosaura Ruiz y bajo la visión de la misma presidenta. Y esto ocurre en Puebla, donde el gobierno del Estado nos ha permitido construir nuestra sede”, explicó.

Roberto Capuano Tripp garantizó que esta marca es 100% eléctrica, de bajo costo y accesible para ciudades y pueblos de México. Tiene la capacidad de cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio: “Es amplio y espacioso, es cómodo y que por seguridad y por los usos a los que está destinado opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora”.

Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), indicó que este proyecto avanza hacia una movilidad más limpia, sustentable y accesible para los mexicanos.

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“Olinia es parte de esta visión de la presidenta, lograr que la electromovilidad llegue a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro y eficiente. Olinia busca que los trayectos de millones de mexicanos y mexicanas que realizamos diariamente al trabajo, a la escuela, al mercado, puedan realizarse en un vehículo sustentable, silencioso y de bajo costo”, indicó.

En Palacio Nacional, explicó que el funcionamiento de las baterías de estos vehículos está basado en la electroquímica y electromagnetismo. Señaló que científicos e ingenieros de distintas instituciones trabajaron conjuntamente en su diseño, lo que calificó como un desarrollo tecnológico, innovador y de humanidades.

Olinia va por recuperar capacidad de México para desarrollar y fabricar sus propios vehículos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el proyecto del automóvil eléctrico Olinia busca recuperar la capacidad de México para desarrollar y fabricar sus propios vehículos, tal como ocurrió durante la etapa del desarrollo estabilizador, cuando el país llegó a contar con modelos diseñados por ingenieros nacionales en asociación con empresas extranjeras.

Recordó que en décadas pasadas se produjeron en México automóviles como el Renault.

Sin embargo, señaló que con la apertura económica y el modelo neoliberal esos proyectos fueron abandonados, pese a que el país se consolidó como uno de los siete mayores productores de vehículos del mundo.

Sheinbaum destacó que, a diferencia de naciones como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India y Alemania, México no cuenta con una marca automotriz propia y se ha limitado al ensamblaje de unidades para firmas extranjeras.

"El objetivo es tener una marca propia”, afirmó.

Explicó que Olinia está concebido como un vehículo eléctrico accesible para la población mexicana, de bajo costo, no contaminante y adaptado a las condiciones de movilidad del país.

"Está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos”, subrayó.

Por su parte, Roberto Capuano informó que el automóvil fue diseñado con base en consultas a usuarios del transporte público, incluidos operadores de mototaxis, con el fin de crear un vehículo compacto y funcional que pueda utilizarse como taxi urbano o para actividades logísticas.

Añadió que la producción iniciará en 2027 con una capacidad inicial de 20 mil unidades al año, con la meta de escalar a 50 mil vehículos en un periodo de cuatro años. Además, destacó que la batería fue diseñada por especialistas mexicanos para tener una vida útil de más de 25 años, al permitir un segundo uso en sistemas de almacenamiento de energía para viviendas.

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