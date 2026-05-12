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La presidenta indicó que se instalará una oficina entre el área de Presidencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como con la Secretaría de Economía para acelerar trámites en materia de inversión.

“Para inversiones grandes, en 60 días tiene que estar autorizado. Todo lo que tiene que estar autorizado, con excepción de algunas sectores, como por ejemplo la minería donde tiene impactos ambientales y tiene que pasar por otro tipo de procesos. Pero en general para empresas de manufactura, aparte de los incentivos que hay, pues está el incentivo de hacerlo de manera muy expedita”, destacó.

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Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, la mandataria señaló que ya se instaló una ventanilla digital para quienes busquen invertir en México. Descartó que este nuevo proceso sea más “burocracia”, sino agilizar trámites y hacerlos más eficientes.

En noviembre de 2024, la Jefa del Ejecutivo aseguró que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca evitar cualquier forma de corrupción que pueda haber en una ventanilla de trámites administrativos. Estos desarrollos beneficiarán a mexicanos en territorio nacional, pero también a quienes viven en el extranjero.

em/apr

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