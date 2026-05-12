Ante el caso de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina y la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “se han dicho muchas cosas” pero sigue la investigación.

En su conferencia mañanera de este martes 12 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar información si los hermanos Farías tenían protección especial y comentó que recibió una carta de uno de los hermanos Farías en la que rechazan las acusaciones.

“Eso es algo que no lo defino yo, lo define la FGR. Entonces es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, cuándo vino esta denuncia y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas y a otras”, dijo.

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“¿La Fiscalía le ha comentado si tenían protección especial estas personas?”, se le preguntó.

“Tiene que informarlo la Fiscalía. La carpeta de investigación está ahí, es una investigación en curso, no ha terminado. Este delito grave que se cometió por no pagar impuestos y estar introduciendo, sobre todo diésel ilegal, importado a México sin pagar los impuestos porque ese es el huachicol fiscal, contrabando de diésel, estaba vinculado también con distintas empresas en México (...)”, dijo.

Mencionó que a Estados Unidos se ha pedido la extradición de algunas personas relacionadas con este caso porque tienen doble nacionalidad.

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Recordó que el extitular de la Secretaría de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, presentó una denuncia “y eso dio pie a que se abrieran carpetas de investigación”.

“Por eso no hay ninguna investigación contra el exsecretario de Marina porque él mismo lo denunció”, dijo la Mandataria federal.

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