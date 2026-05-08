La Policía de la Ciudad de México detuvo a un trabajador de la Fiscalía General de la República (FGR), Humberto “N”, por presuntamente agredir a su pareja sentimental en calles de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo recibieron una alerta vía radio por violencia familiar en el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 51 años de edad, que presentaba varias heridas en el rostro, quien refirió que su pareja la había golpeado luego de una discusión.

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Los uniformados detuvieron al presunto agresor, de 68 años de edad, quien se identificó como trabajador de la FGR, informó la SSC. Trascendió que el sujeto es líder sindical de la fiscalía.

La mujer fue atendida por paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron una herida de aproximadamente dos centímetros en la frente del lado derecho, sin que fuera trasladada a un hospital.

La mujer fue apoyada por personal de una unidad de apoyo de Atención de Violencia de Género / Violencia Contra la Mujer para obtener apoyo legal y psicológico.

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