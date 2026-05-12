La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno se enteró días antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaría de manera urgente órdenes de detención con fines de extradición, sin embargo, desconocía a quiénes estaban acusando hasta que llegó la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Nosotros la conocimos unos días antes que había una orden de aprehensión pero hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento pleno. Sabíamos porque nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos: presenten las pruebas”, explicó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, la Presidenta de México señaló que no tiene conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones, ante rumores de que políticos de oposición son investigados por presuntos vínculos con grupos criminales.

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“En cualquiera de los casos sean de Morena, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre. Nosotros no cubrimos a nadie a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del Marco constitucional y jurídico de nuestro país”, aseguró la Jefa del Ejecutivo.

El 29 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Otros mexicanos señalados por el gobierno estadounidense son: Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República por Morena; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado.

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