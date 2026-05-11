La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno continúa valorando la realización de una consulta entre estudiantes, académicos y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para definir el mecanismo de elección de la próxima persona titular de la Dirección General de esa casa de estudios.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que ya se trabaja en una propuesta que será presentada a la comunidad politécnica, con el propósito de que participe en la definición del proceso mediante el cual se nombrará al director o directora del instituto en diciembre de este año.

“Yo lo dije el otro día y estábamos ya pensando cómo lo vamos a hacer y poniéndolo a consideración de los académicos, trabajadores y estudiantes, que es muy importante porque en el caso del Poli, el presidente, la presidenta nombra al director. Yo toda mi vida luché por la democracia sana”, expresó.

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Sheinbaum indicó que, aunque la legislación vigente establece que la Presidencia de la República designa directamente a la persona titular del IPN, considera relevante que exista un mecanismo de consulta que permita conocer la opinión de la comunidad.

“Entonces, ahora que me toque elegir en el Poli, me parece importante que haya una consulta a la base estudiantil, de profesores, una terna, por ejemplo, si así lo permite la ley. Estamos trabajando para hacerle una propuesta a la comunidad politécnica de cómo elegir al director o directora”, añadió.

La presidenta subrayó que el objetivo es fortalecer la participación democrática dentro de una de las instituciones educativas más importantes del país, sin contravenir el marco legal vigente.

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Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta renuncia del actual director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, quien desmintió esa información y aseguró que continúa al frente de la institución.

Reyes Sandoval afirmó que seguirá desempeñando sus funciones y trabajando para consolidar un ambiente de equidad para las mujeres dentro del Politécnico.

em