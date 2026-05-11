La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó un balance positivo tras el operativo especial de vigilancia implementado durante las presentaciones de BTS en el Estadio GNP Seguros, donde se buscó garantizar los derechos de los consumidores y combatir la reventa de boletos.

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, informó que el despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de mantener el orden y prevenir abusos comerciales durante uno de los eventos musicales más concurridos del año.

De acuerdo con el funcionario, pese a la alta demanda de entradas y a la presencia de miles de asistentes, únicamente se recibió una queja formal ante la Profeco, lo que consideró una muestra de la efectividad del operativo y del respeto a los derechos de los consumidores.

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Asimismo, detalló que las acciones de vigilancia permitieron la detención de 14 personas presuntamente relacionadas con la reventa de boletos en las inmediaciones del recinto.

El operativo tuvo como eje principal evitar prácticas comerciales abusivas, como la venta irregular de entradas a sobreprecio, y asegurar que el acceso de los asistentes se llevara a cabo conforme a los lineamientos legales establecidos.

La Profeco señaló que este tipo de operativos forman parte de su estrategia para proteger a los consumidores en espectáculos masivos, particularmente en aquellos que generan una gran expectativa y elevada demanda, como ocurrió con los conciertos del fenómeno mundial del K-pop.

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