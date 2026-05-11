La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que actualmente en México todavía existe discriminación, clasismo y racismo contra los pueblos originarios y acusó a la derecha de propagar esta visión.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que “la derecha mexicana, la derecha española, la derecha en el mundo entero propaga esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana”.

En ese sentido, afirmó que “nosotros propagamos todo lo contrario, que todos somos iguales, podemos ser diferentes en muchos sentidos, particularmente en nuestras culturas, pero todos somos iguales”.

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Además, destacó que “esa visión de igualdad no existiría si no reconocemos nuestro pasado glorioso y la grandeza cultural de México (…) Si no reconocemos la grandeza y los valores de los pueblos originarios vamos a seguir con la discriminación hacía los pueblos”.

“Hay que reconocer la dignidad del pueblo de México que vienen de ahí, de esos valores (…) Hay que erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas y trabajar para que los pueblos indígenas, que fueron olvidados durante tanto tiempo, sea reconocida su dignidad, su bienestar y su cultura”, dijo.

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