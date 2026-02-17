Más Información

Ginebra.- anunció el cierre temporal del estrecho de Ormuz para maniobras militares con fuego real en una inusual demostración de fuerza, mientras sus negociadores celebraban en Ginebra otra ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre su disputado programa nuclear.

Fue la primera vez que Irán anunció el cierre de la clave vía navegable internacional, por la que pasa el 20% del petróleo mundial, desde que Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán y a enviar buques a la región. Esto marca una nueva escalada en un enfrentamiento de semanas que podría encender otra guerra en Medio Oriente.

Mientras comenzaban las conversaciones, los medios estatales iraníes anunciaron que Irán había disparado misiles con fuego real hacia el estrecho y que lo cerraría durante varias horas “por razones de seguridad marítima”.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, que es cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar, indicó que misiles lanzados dentro de Irán y a lo largo de su costa alcanzaron sus objetivos en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní reportó que las conversaciones habían concluido tras casi tres horas.

Otra ronda de conversaciones indirectas

Sobre las negociaciones, la televisora iraní informó que las negociaciones con Estados Unidos serían indirectas y se centrarían solo en el programa nuclear de Irán, no en políticas internas, incluida su represión de manifestantes el mes pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha afirmado que respondería con un ataque propio. Trump también ha amenazado a Irán por la muerte de manifestantes.

La primera ronda de conversaciones, el 6 de febrero, se celebró en Omán, un sultanato en el extremo oriental de la península arábiga, y fue indirecta. La más reciente se celebró dentro de la residencia del enviado omaní en Ginebra, y al parecer ambas partes se reunieron por separado con mediadores.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaban para la nueva ronda de conversaciones.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien encabeza las conversaciones por parte de Irán, se reunió el lunes en Ginebra con el jefe de la agencia de la ONU de supervisión nuclear.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo”, escribió Aragchi en X. Y agregó: “Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.

Un diplomático cercano al organismo de supervisión nuclear de la ONU confirmó que el director general Rafael Grossi también estaba en Ginebra para brindar asesoramiento técnico a ambas partes cuando se le solicitara. El diplomático habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

En declaraciones a reporteros el lunes por la noche a bordo del Air Force One cuando volaba a Washington, Trump declaró que planeaba participar en las conversaciones, al menos indirectamente. “Creo que quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo”, dijo.

mcc

