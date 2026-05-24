Este domingo se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX, donde Pumas y Cruz Azul pelean por el título del torneo Clausura 2026, luego de haber quedado empatados sin goles en el primer partido de la serie.

Con el estadio Olímpico Universitario como sede, los auriazules quieren aprovechar su localía para poder romper una sequía de 15 años sin levantar el campeonato del futbol mexicano.

El equipo dirigido por Efraín Juárez busca su octava estrella para así ponerse a la par de instituciones como los Tigres de la UANL y el León, dos equipos que rebasaron hace unos años a uno de los llamados grandes del país.

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Por su parte, La Máquina llega a CU con el deseo de bordar la décima estrella en su escudo. Los de la Noria ya saben lo que es levantar un título en casa de los felinos, ya que hace un par de meses alzaron la Concacaf Champions Cup cuando el estadio fungió como su casa.

Los felinos confían en hacerse fuertes en CU. Foto: IMAG07

Esto pasa si hay empate en tiempo regular

A diferencia de las otras instancias, aquí la posición en la fase regular ya no importa para nada, ya que ningún equipo puede salir campeón con un empate, algo que le favorecería a los Pumas que fueron primeros en la clasificación.

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En caso de que el empate en el marcador global persista dentro de los 90 minutos reglamentarios, el partido se irá a tiempos extras. En esta instancia, se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Si no hay goles y todo sigue parejo, el título de la Liga MX se definiría desde los 11 pasos, en la tanda de penaltis, lo que agregaría mayor dramatismo a este juego.