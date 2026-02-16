Más Información

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

FIFA protege sus marcas ante Mundial de futbol

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Sheinbaum presenta el Programa “Boxeando por la Paz”; Jackie Nava, “La Barbie” y “El Güerito de Tepito” se suman al proyecto

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

Budapest. El secretario de Estado de Estados Unidos, , advirtió este lunes en que “no es fácil” alcanzar un acuerdo con porque, según dijo, el país está gobernado por “clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

“Llegar a un acuerdo con Irán no es fácil”, reconoció Rubio en una , y añadió que está dirigido por “clérigos chiítas radicales” que “toman decisiones de política sobre la base de la pura teología”.

Rubio añadió que, en cualquier caso, “no prejuzga las conversaciones” y evitó entrar en detalles, aunque precisó que los negociadores estadounidenses están de camino a para la reunión prevista para mañana.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que prefiere la vía diplomática y que EU está abierto a encontrar un acuerdo pacífico si Irán atiende las preocupaciones expresadas por Washington.

En cualquier caso, Rubio reconoció que llegar a un arreglo será muy difícil porque Irán toma “decisiones, no

Por su parte, Irán afirmó este lunes que llega a la segunda ronda de con EU en Ginebra, prevista para mañana martes, con “iniciativas reales”, aunque aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

“He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas”, indicó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sin detallar cuáles son sus iniciativas.

Trump ha amenazado reiteradamente con lanzar un contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo, para lo que ha enviado un segundo portaaviones a , mientras que la Guardia Revolucionaria iraní comenzó este lunes ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz.

