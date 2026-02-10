Más Información

Washington, 10 feb.- El presidente de Estados Unidos, , afirmó este martes que Irán busca "un acuerdo" nuclear y advirtió que sería "tonto" no intentarlo, mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región.

"Sería tonto si no buscaran un trato", dijo durante una entrevista con el presentador Larry Kudlow de Fox Bussines, transmitida este martes.

El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre y que hay una "enorme flotilla" en camino a la región.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.

Durante la entrevista, el republicano recordó que su Administración ya había limitado previamente el programa nuclear iraní y agregó que "habrá que ver si se toman más medidas esta vez" para frenar cualquier avance de Irán en este ámbito.

Trump insistió en que cualquier acuerdo debe ser sólido y completo, descartando la posesión de armas nucleares y misiles por parte de Irán, e incluyendo otras restricciones que consideró esenciales para la seguridad regional.

Estas declaraciones se producen un día antes de la llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington, donde se espera que aborde con Trump la situación en Medio Oriente y las estrategias de seguridad regional, en medio de tensiones crecientes con Teherán.

