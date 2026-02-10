Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Ciudad de Guatemala. puso fin a un convenio que permitía a médicos cubanos trabajar desde 1998 en áreas apartadas y empobrecidas del país, que ahora los reemplazará con personal local, informó este martes el gobierno guatemalteco.

Hasta el año pasado, mantenía desplegados a unos 24 mil médicos y enfermeras en 56 países como parte de un plan estratégico de cooperación internacional de La Habana, pero que es visto por Estados Unidos como un intento del gobierno cubano de lavar su imagen.

En Guatemala el proyecto se inició hace 27 años para atender a las víctimas del devastador huracán Mitch y contaba con 412 trabajadores.

La cancillería guatemalteca confirmó a la AFP que remitió a la embajada de Cuba la decisión del ministerio de Salud de "no renovar" el convenio de cooperación.

Los servicios de los médicos cubanos "han alcanzado su término o finalizará" según un calendario establecido, indica otra nota enviada a la AFP por el ministerio de Salud.

El personal cubano, compuesto por médicos especialistas en oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna distribuidos en 16 de los 22 departamentos del país, será sustituido de manera escalonada con "recurso humano nacional", añade el documento sin especificar una fecha concreta.

La brigada médica cubana era respaldada por grupos humanitarios, indígenas, campesinos y sociales al considerar que su trabajo ocurría en los lugares más vulnerables del país, en el que 59% de los 18.7 millones de habitantes vive en la pobreza.

