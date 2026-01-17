Pandilleros de Barrio 18 se amotinan en tres penales de Guatemala; mantienen a nueve guardias como rehenes, confirman autoridades

San Cristóbal de las Casas, Chis; 17 de enero. - Pandilleros de Barrio 18 que permanecen detenidos por los delitos de homicidio, extorsión, posesión de armas y drogas, se amotinaron en la prisión de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, Fraijanes II (donde ya se fugaron reos en octubre del 2025) y el sector 11, del Centro Preventivo de la zona 18, en las afueras de Ciudad de Guatemala.

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa, dio a conocer que los pandilleros procedieron a amotinarse, ante los operativos que se han realizado en los penales, donde se han decomisado armas de fuego, televisores, teléfonos, refrigeradores, antenas de internet y centro de operación donde se realizaban llamadas de teléfono para realizar extorsiones.

Los detenidos mantienen a nueve guardias como rehenes, en Renovación I, de Escuintla; nueve más en el Centro Preventivo de la zona 18; y 28 agentes en Fraijanes II.

En la carretera costera, conocida como CA-02, que enlaza Ciudad de Guatemala, con México, un grupo de base de apoyo de la pandilla Barrio 18 estableció un bloqueo carero y quemó un vehículo.

Villeda responsabilizó a los reos de la integridad de los retenidos, pero dijo que el Estado de Guatemala no va a sentarse a negociar con criminales. “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terroristas”. “No voy a ceder a estos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objetivo de que depongan sus acciones”, dijo.

Uno de los líderes de Barrio 18, Aldo López Ochoa, alias Lobo, demanda su traslado a otro penal, pero también que su celda tenga aire acondicionado, con una King Size y pueda pedir comida de restaurantes a través de las plataformas como Uber, DiDi y Rappi.

Dijo que, en días pasados, un agente de seguridad fue detenido y consignado a Tribunales, por intentar introducir a uno de los penales, un arma de fuego.

Villeda dio a conocer que los reos quitaron armas al personal de seguridad, pero entre los detenidos, también se encuentra un psicólogo.

Alrededor de los penales donde se registran los motines, se han concentrado elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), en espera de ingresar a los penales.

En un video, uno de los reos que se identificó como Mario Roberto Barnión García, exintegrante del Ejército de los Estados Unidos, detenido en Renovación I, que portaba un chaleco de la PNC, mandó un video donde aseguró que decidieron movilizarse por las condiciones en que se viven en los penales. “Ando con el uniforme del sistema de la Policía Nacional Civil porque desarmamos a los agentes que entraron el día de hoy; nos entraron a pegar”.

Aclaró que el video no “es para tener problemas con Barrio 18 o la MS”, porque el pleito es “con el gobierno”. “Este penal ya no sirve señores”, expuso.

En La Mesilla, poblado colindante con Guatemala, se denunció que fueron levantados por un grupo armado del Cártel Chiapas y Guatemala, Simión Aguilar Aguilar y Eliseo Aguilar Ortiz, de Vueltamina, poblado cercano a La Mesilla.

