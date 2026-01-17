LA PAZ, BCS., 16 de enero. -Un despliegue de operativos antinarcóticos en Comondú y Los Cabos, dejó como saldo la detención de tres personas y el aseguramiento de poco más de 400 dosis de drogas, marihuana y cristal.

Estas intervenciones se realizaron al cierre de la semana y como parte del reforzamiento de acciones de investigación en narcomenudeo, informaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

El primero de ellos fue en la colonia Bugambilias, en Cabo San Lucas. Allí fue detenido Brandon “N”, de 18 años de edad y originario del estado de Guerrero, con al menos 60 dosis de marihuana.

El segundo operativo se desarrolló en Ciudad Constitución -municipio de Comondú- donde detuvieron a Cipriano “N”, de 51 años de edad, y Sergio “N”, de 42 años, originarios de ese municipio, quienes estaban en posesión de 357 dosis de cristal. La detención se realizó en la carretera Ciudad Insurgentes-Adolfo López Mateos, en el kilómetro 4.

Las personas detenidas y las dosis de droga fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en el Delito de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final.

Autoridades en BCS han reconocido que persiste la confrontación entre grupos delictivos dedicados al narcotráfico, en diversas regiones del estado.

En la zona norte, han reforzado con presencia militar, en Comondú, Loreto y Mulegé. En Los Cabos y La Paz mantienen operativos de vigilancia; no obstante, han presumido la reducción de enfrentamientos y homicidios.

dmrr/cr