Más Información
EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses
Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación
Fans de BTS en México exigen a Ticketmaster precios claros de boletos y condiciones transparentes para conciertos en el Estadio GNP
Michoacán. - En un operativo sorpresa, persona de la Fiscalía de Michoacán, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, catearon varios domicilios y aseguraron armas, droga y a ocho personas presuntamente relacionadas a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El despliegue de fuerzas estatales y federales se llevó a cabo este viernes en distintos puntos de este municipio de la Tierra Caliente, colindante con el estado de Guerrero.
La SSP, indicó, que en el operativo que se desprende del Plan Paricutín, se llevó a cabo en seis inmuebles como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la Fiscalía, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.
Lee también: Se incendia embarcación frente al puerto de Progreso, Yucatán; no hay personas lesionadas
Derivado de la acción operativa, se efectuó la detención de tres mujeres y cuatro hombres, los cuales presuntamente tienen vínculos con una célula delictiva al servicio del CJNG, que opera en esa zona de la entidad.
Como información preliminar de lo asegurado en los inmuebles de la acción interinstitucional fueron siete armas de fuego con calibres .223 y 22, una escopeta, 28 cartuchos útiles y dos cartuchos percutidos.
También 83 cajas, 26 bolsas y un costal con sustancia características propia de la marihuana, además de 24 bolsas de plástico con sustancia blanca granulada; cinco animales de cautiverio, un chaleco táctico, una fornitura y una gorra con las iniciales de un grupo delictivo, tres máquinas tragamonedas y cuatro vehículos.
Las personas detenidas y lo asegurado quedó en disposición de las autoridades respectivos para darle causa legal.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]