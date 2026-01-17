Más Información

EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Progreso, Yucatán. - Un provocó la movilización de cuerpos de emergencia frente a las costas del de Progreso.

El hecho ocurrió mar adentro y activó un operativo de respuesta coordinado por la Secretaría de Marina () y el Cuerpo de Bomberos.

El siniestro inició a seis kilómetros de la costa. Pese a la lejanía testigos observaron humo desde el malecón del puerto de Progreso, por lo que bañistas y trabajadores notificaron a las autoridades.

El reporte ingresó a los servicios de emergencia y provocó el despliegue de unidades marítimas y terrestres, de la Secretaria de Marina (Semar) y Bomberos.

Las maniobras incluyeron aproximación controlada, verificación de tripulación y acciones para contener las llamas.

Asimismo, personal naval aseguró la zona para evitar riesgos a otras embarcaciones que transitaban cerca del punto.

No se reportaron personas lesionadas.

Autoridades mantuvieron vigilancia en el área donde ocurrió el incendio de la embarcación frente a Progreso, con el fin de descartar derrames de combustible o daños adicionales que afecten la navegación o la zona costera.

El operativo continuó durante varias horas mientras los equipos realizaban labores de control.

Semar coordinó acciones con Bomberos para extinguir el fuego y asegurar la nave.

Las autoridades informaron que especialistas analizarán la embarcación incendiada frente a Progreso para determinar el origen del fuego.

