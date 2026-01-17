Culiacán. - En un nuevo esculque sorpresivo en el Centro Penitenciario de Culiacán, realizado por la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y el Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, se localizó una granada de mano de fragmentación, seis armas de fuego, entre ellas un fusil MP-15, y 117 mil 123 pesos.

A solo 62 horas y ocho horas de dos revisiones consecutivas ejecutadas por los mismos grupos, en las que se encontraron diversas dosis de drogas, celulares, entre otros objetos prohibidos, en esta ocasión se descubrieron armas y cartuchos abastecidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que, en la reciente revisión de varios módulos en el reclusorio de Culiacán, se encontraron una granada de fragmentación, un fusil tipo MP-15, un fusil calibre 5.56X 45mm, una pistola calibre 40 y tres pistolas nueve milímetros, todas con cargadores abastecidos.

También se aseguraron un total de 16 cargadores abastecidos de diversos calibres, una bolsa con yerba verde seca con un peso de 684 gramos con las características de la marihuana, ocho bolsas con 538 gramos de la misma sustancia y 147 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína.

En esta nueva revisión, se localizaron un total de 27 teléfonos celulares, cinco cargadores, un USB, 14 puntas, dos candados de mano y 117 mil 123 pesos en efectivo, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición del ministerio público.

Solo el miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en dos nuevos esculques se encontraron siete bolsas de plástico con un polvo blanco con las características de la cocaína, diez bolsas con yerba verde similar a la marihuana, cuatro pipas hechizas para consumir sustancias psicotrópicas, una maquina selladora y una báscula gramera.

En las revisiones efectuadas en forma consecutiva, solo en cuatro módulos se aseguraron cinco celulares, una batería recargable, 27 cargadores para equipos móviles, un cargador para radio, tres chips para celulares, un radio, dos memorias USB, 39 puntas y dos objetos contundentes.

Todo lo asegurado en los módulos del centro penitenciado de Culiacán fueron puestos a disposición del ministerio público para que realice las investigaciones respectivas sobre estos nuevos hallazgos.

