México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Carne sin control sanitario a la venta

Guardias de seguridad y parteras al mismo tiempo

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

San Cristóbal de las Casas.- Un comandante de la de , Chiapas, fue baleado por un desconocido, cuando caminaba en la calle Insurgentes para abordar un autobús, el cual lo llevaría a Los Altos.

En un video, se aprecia el momento en el que un hombre lo persigue y le dispara al comandante identificado como Romain, a la altura de la terminal de la ADO.

Al lugar llegaron sus compañeros de la corporación y agentes de la Guardia Estatal, pero el atacante había huido a bordo de una motocicleta, la cual más tarde fue localizada en el barrio del Cerrito.

El oficial fue trasladado hacia el Hospital de Las Culturas y su estado de salud fue reportado como estable.

La alcaldesa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fabiola Ricci Diestel, dijo que rechazaba “absolutamente cualquier acto de violencia” en el municipio, que durante más de cuatro años estuvo golpeado por la violencia de grupos criminales. “Hoy fue contra la Policía Municipal; contra un comandante que salía de guardia”.

A los criminales les dijo que va continuar con operativos, con el fin de lograr la pacificación del municipio. “Quiero decirle a la delincuencia, que esto no nos va parar. Vamos a seguir redoblando esfuerzos para que la paz en San Cristóbal sea contundente”.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por estos hechos y “se harán las investigaciones conducentes”, explicó Ricci Diestel.

