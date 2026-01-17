San Cristóbal de las Casas.- Un comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue baleado por un desconocido, cuando caminaba en la calle Insurgentes para abordar un autobús, el cual lo llevaría a Los Altos.

En un video, se aprecia el momento en el que un hombre lo persigue y le dispara al comandante identificado como Romain, a la altura de la terminal de la ADO.

Al lugar llegaron sus compañeros de la corporación y agentes de la Guardia Estatal, pero el atacante había huido a bordo de una motocicleta, la cual más tarde fue localizada en el barrio del Cerrito.

Lee también “Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

El oficial fue trasladado hacia el Hospital de Las Culturas y su estado de salud fue reportado como estable.

La alcaldesa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fabiola Ricci Diestel, dijo que rechazaba “absolutamente cualquier acto de violencia” en el municipio, que durante más de cuatro años estuvo golpeado por la violencia de grupos criminales. “Hoy fue contra la Policía Municipal; contra un comandante que salía de guardia”.

A los criminales les dijo que va continuar con operativos, con el fin de lograr la pacificación del municipio. “Quiero decirle a la delincuencia, que esto no nos va parar. Vamos a seguir redoblando esfuerzos para que la paz en San Cristóbal sea contundente”.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por estos hechos y “se harán las investigaciones conducentes”, explicó Ricci Diestel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft