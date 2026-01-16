Mexicali, 16 de enero. - Uno de los policías municipales de Mexicali, recientemente detenido y acusado por secuestro y desaparición forzada, fue condecorado como policía del año en 2022.

Se trata de Hiram Sinhue Figueroa, quien es uno de los tres policías de la capital del Estado, arrestados por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez.

Este mismo agente fue suspendido desde 2024, luego de que su imagen quedará grabada en un video de cámaras de seguridad que documentaron que policías municipales escoltaron a un grupo de personas, entre ellos, un hombre identificado como parte del crimen organizado y objetivo prioritario para el gobierno de Baja California.

A pesar de sus antecedentes Sinhue Figueroa fue uno de los mandos dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en ese entonces liderada por el abogado Pedro Ariel Mendivil García. En 2022 fue nombrado Policía del Año en el marco del Día Internacional del Policía.

