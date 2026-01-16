La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el académico colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez.

En un mensaje de redes sociales la dependencia indicó que “gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”

La localización del docente se dio casi 10 horas después del inicio del operativo coordinado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En el operativo participó personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Guardia Nacional, Fuerza Civil y policías municipales de Apodaca, Pesquería, Santa Catarina y Monterrey.

Hasta el momento la Fiscalía General no ha revelado más detalles de la localización ni cómo es que el docente fue encontrado en Juárez.

Ibero celebra hallazgo de su académico

La Universidad Iberoamericana campus Puebla celebró la aparición con vida de su académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios.

A través de un comunicado, la institución educativa agradeció a la sociedad por su apoyo y compromiso social y dijo que estarán atentos al desarrollo de las investigaciones.

Comunicado de la Universidad Iberoamericana de Puebla sobre la localización de Leonardo Ariel Escobar Barrios. Foto: Especial.

Estuvo 14 días desaparecido

Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero después de haber sido liberado por la policía de Apodaca, a donde llegó por una supuesta falta administrativa cometida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Familiares y académicos de la Ibero de Puebla señalaron que ese día fue el último que tuvieron contacto con el académico.

Ayer, personal de la institución viajó a Monterrey para exigir la presentación con vida del también coordinador editorial, en el supuesto de que haya sido víctima de una detención arbitraria o desaparición forzada.

La mañana de este viernes, estudiantes y docentes de la Universidad Iberoamericana campus Puebla protestaron y bloquearon una importante avenida de la capital para exigir la aparición con vida del académico colombiano.

