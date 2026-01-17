Más Información

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

Un objetivo prioritario identificado como jefe de plaza del grupo criminal conocido como “La Barredora”, fue capturado la noche de este viernes en Villahermosa.

Se trata de Luis Antonio "N" alias “El Balú”, de 34 años, quien fue asegurado por los integrantes del grupo de reacción táctica “Tiburones”, en un retén de seguridad montado sobre la carretera Teapa–Villahermosa, a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles, en Centro.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo sin matrícula, un arma de fuego larga, con un cargador y 10 cartuchos útiles.

Lee también

En el interior de la unidad se localizaron también dos paquetes de hierba verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 1.340 y 1.365 kilogramos respectivamente.

Además, se le aseguraron 62 bolsas de plástico con presunta marihuana y 23 bolsas con una sustancia granulosa similar a la droga conocida como cristal, así como 4 mil 600 pesos en efectivo.

El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, iniciándose la carpeta de investigación respectiva y en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]