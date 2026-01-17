Un objetivo prioritario identificado como jefe de plaza del grupo criminal conocido como “La Barredora”, fue capturado la noche de este viernes en Villahermosa.

Se trata de Luis Antonio "N" alias “El Balú”, de 34 años, quien fue asegurado por los integrantes del grupo de reacción táctica “Tiburones”, en un retén de seguridad montado sobre la carretera Teapa–Villahermosa, a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles, en Centro.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo sin matrícula, un arma de fuego larga, con un cargador y 10 cartuchos útiles.

En el interior de la unidad se localizaron también dos paquetes de hierba verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 1.340 y 1.365 kilogramos respectivamente.

Además, se le aseguraron 62 bolsas de plástico con presunta marihuana y 23 bolsas con una sustancia granulosa similar a la droga conocida como cristal, así como 4 mil 600 pesos en efectivo.

El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, iniciándose la carpeta de investigación respectiva y en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

