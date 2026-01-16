Zacatecas. - A partir de este año, el gobierno de Zacatecas aplicará el modelo del mando único policial en toda la entidad y para dar formalidad al proyecto, este viernes, se constituyó la Conferencia de Seguridad Pública Municipal del Estado que será el nuevo órgano que integrará a todos los jefes policiacos de los 58 municipios y que estarán bajo los mandos estatales.

El gobernador David Monreal Ávila encabezó esta reunión, donde tomó protesta a la nueva estructura de mando que estará encabezada por el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, así como por Ginés Jaime Ruiz García, subsecretario de Operación Policial, además de los responsables de siete regiones que también son perfiles estatales que fungen como jefes policiacos en municipios estratégicos.

Zacatecas crea mando único policial en sus 58 municipios Foto: Especial.

Eduardo Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al presentar el sustento legal de este nuevo órgano, dijo que los municipios de Zacatecas presentan diversidad territorial, registran distintos niveles de incidencia delictiva y condiciones de riesgo “que hace indispensable que exista un órgano colegiado que permita analizar diagnósticos municipales para definir estrategias diferenciadas y orientar a la toma de decisiones conforme a criterios técnicos y no discrecionales”.

Lee también: Frío golpea con fuerza a Yucatán; bajas temperaturas alcanzan nuevo récord

Informó que a la reunión acudieron 53 directores de seguridad, solo faltaron los municipios de Chalchihuites, Cañitas de Felipe Pescador, Noria de Ángeles, Mezquital del Oro y Momáx, sin embargo, sentenció que se les aplicará un apercibimiento y se les retirará la Licencia Oficial Colectiva, tras considerar que “no son de confianza”.

Zacatecas crea mando único policial en sus 58 municipios Foto: Especial.

En su intervención, el gobernador al justificar este proyecto dijo que ya se logró abatir el déficit que había en la Policía Estatal, pero no se ha logrado en las corporaciones municipales y como ejemplo mencionó el caso de Fresnillo, al señalar que para cumplir con los estándares internacionales debería tener mínimo 500 policías, pero sólo tiene 50 policías, pese a ser el municipio con mayor número de población en la entidad

Para atender esta situación en Fresnillo, mencionó que se han destinado aproximadamente a 280 elementos de la Policía Estatal y que se ha reforzado la vigilancia con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional.

Lee también: Localizan con vida a Leonardo Escobar, maestro colombiano de la Ibero Puebla desaparecido en Monterrey; fue hallado en el municipio de Juárez

Otros casos, dijo, son pueblo muy pequeños como Mazapil, Joaquín Amaro y Susticacán: “La ley dice que se requiere 1.8 por cada mil habitantes (…) estos lugares en sus cabeceras tienen entre dos mil 500 a tres mil habitantes, con dos policías se cumple”, pero aclaró que el problema es la ubicación geográfica, porque tienen conexión con municipios con índices de violencia y presencia del crimen como Valparaíso, Jerez o Villanueva.

Zacatecas crea mando único policial en sus 58 municipios Foto: Especial.

En su exposición aprovechó para exigir a los alcaldes a que cumplan con la homologación salarial de los policías que se debía de cumplir desde el año pasado, ya que a partir de este año el salario general de todos los policías estatales y municipales será de 18 mil pesos y para cumplir se requiere la aportación del municipio y del estado

Hizo referencia de que es necesaria la homologación salarial, porque hace unos años atrás todavía había policías municipales que ganaban cuatro mil pesos al mes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr