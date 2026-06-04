La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) han comenzado a realizar los depósitos para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en la modalidad de "continuidad".

Este pago de mil 900 pesos, más 700 pesos por estudiante adicional de la misma familia también inscrito al programa, corresponde al bimestre mayo-junio del 2026 y tiene como objetivo disminuir la deserción escolar en el nivel de educación básica a nivel nacional.

Las autoridades informaron que estos pagos estarán llegando a las familias de manera escalonada, dependiendo de la letra inicial del primer apellido de la niña, niño o adolescente beneficiario. De esta manera se garantiza el orden y se evitan las aglomeraciones innecesarias en las sucursales donde se puede retirar el apoyo económico.

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Beca Rita Cetina 2025: ¿cómo realizar el registro para nuevos estudiantes de secundaria?. Foto: Imagen generada con IA

¿Quién recibe su último pago de la Beca Rita Cetina HOY, 4 de junio?

De acuerdo con el calendario de pagos emitido por el titular de la CNBBBJ, Julio León Trujillo, este jueves 4 de junio le toca recibir su beca a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra "G".

Todos los pagos se estarán realizando durante la primera y segunda semana de junio, en el siguiente orden:

Viernes 5 de junio: letras H, I, J, K y L

de junio: letras y Lunes 8 de junio: letra M

de junio: letra Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q

de junio: letras y Miércoles 10 de junio: letra R

de junio: letra Jueves 11 de junio: letra S

de junio: letra Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

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Los pagos se realizarán del 1 al 12 de junio de 2026. Foto: X @Julio_LeonT

Este es el quinto y último periodo de pagos del ciclo escolar, pues durante julio y agosto se suspenden las dispersiones, ya que con el fin del año académico, las y los menores se encuentran en vacaciones de verano.

Quienes quieran recibir de nuevo el apoyo económico deberán registrar a sus hijas o hijos en la convocatoria del próximo ciclo escolar, sin embargo, aún no se publica información oficial sobre ese proceso.

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