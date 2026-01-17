Más Información

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó el desplome de una avioneta dentro de la empresa manufacturera Matcor Matsu del municipio de Ramos Arizpe, cerca del aeropuerto Internacional de la región.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, en dónde participan elementos de la Policía Estatal, del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, del equipo de seguridad del Aeropuerto y de Protección Civil Estatal y municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Lee también

Al momento, se tiene conocimiento de dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, las cuales fueron trasladadas a un hospital privado ubicado al norte de Saltillo. Las dos personas están fuera de peligro.

Así mismo, se descartó que haya personas lesionadas en la instalación industrial en la que cayó la aeronave.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]