La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó el desplome de una avioneta dentro de la empresa manufacturera Matcor Matsu del municipio de Ramos Arizpe, cerca del aeropuerto Internacional de la región.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, en dónde participan elementos de la Policía Estatal, del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, del equipo de seguridad del Aeropuerto y de Protección Civil Estatal y municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al momento, se tiene conocimiento de dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, las cuales fueron trasladadas a un hospital privado ubicado al norte de Saltillo. Las dos personas están fuera de peligro.

Así mismo, se descartó que haya personas lesionadas en la instalación industrial en la que cayó la aeronave.

