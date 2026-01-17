Más Información
Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación
Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga
Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022
¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó el desplome de una avioneta dentro de la empresa manufacturera Matcor Matsu del municipio de Ramos Arizpe, cerca del aeropuerto Internacional de la región.
De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, en dónde participan elementos de la Policía Estatal, del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, del equipo de seguridad del Aeropuerto y de Protección Civil Estatal y municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Lee también Realizan nueva revisión sorpresa en Centro Penitenciario de Culiacán; hallan granada, armas y dinero en efectivo
Al momento, se tiene conocimiento de dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, las cuales fueron trasladadas a un hospital privado ubicado al norte de Saltillo. Las dos personas están fuera de peligro.
Así mismo, se descartó que haya personas lesionadas en la instalación industrial en la que cayó la aeronave.
Balean a comandante de la policía municipal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el atacante escapó
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]