Ciudad de Guatemala. Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala por su presunta vinculación con el asesinato de nueve policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según informaron este lunes diversas fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil informó que las capturas se registraron durante la tarde y noche del domingo en diversos puntos de la capital del país centroamericano.

El director de la policía, David Custodio Boteo, aseguró este lunes que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad.

"Tenía la planificación operativa de uno de los hechos", relató esta mañana Custodio Boteo.

Uno de los detenidos ha sido identificado como Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía en el sur de la Ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más transitadas de la urbe.

Los nueve policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.

Los agentes asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial y que restringe los derechos de los ciudadanos.

Algunas zonas del país serán reforzadas con patrullajes combinados de policías y militares.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que en la madrugada murió un agente policial que había sido herido de gravedad, sumando ya nueve policías fallecidos.

“Hay varios heridos que se encuentran en situación crítica. Algunos también sufren de amputaciones debido a los ataques”, dijo Custodio Boteo.

Los agentes fallecidos tenían entre 28 y 46 años. Frente a seis féretros en la sede del Ministerio de Gobernación, el presidente les rindió honores leyendo sus nombres y llamándolos “héroes”.

“Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera (de Guatemala), símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento de su deber”, dijo el presidente Arévalo.

El gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en administraciones anteriores.

