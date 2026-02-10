Más Información

Moscú. recalca su solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, a los que corresponde la elección de sus destinos, y condena las prácticas neocoloniales de presiones de Estados Unidos en contra de estas naciones caribeñas, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"En el foco de nuestra atención sigue estando la lucha contra cualquier práctica neocolonial, desde las medidas coercitivas unilaterales hasta las intervenciones militares. En este contexto confirmamos la solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba. Estamos convencidos de que solo ellos pueden elegir su destino", afirmó en un vídeo mensaje difundido por la diplomacia rusa.

Lavrov subrayó que Rusia está interesada en continuar el establecimiento de una cooperación internacional honesta y en igualdad de condiciones acorde a los principios de entendimiento mutuo, confianza y buena vecindad.

A su vez, el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, expresó en declaraciones a la agencia rusa TASS que Moscú observa "con gran preocupación la situación en la región de América Latina y el Caribe".

"El incremento de las presiones y la escalada de la retórica agresiva por parte de Washington, especialmente contra la hermana Cuba, socavan la seguridad y estabilidad en esta región del mundo", sostuvo.

Según el diplomático ruso, "la estrategia de máxima presión del Norte contra Cuba, las recientes restricciones unilaterales persiguen un solo objetivo: sofocarla económicamente".

"Rechazamos categóricamente estas acciones en contra de un país que atraviesa una situación difícil, provocada por el criminal bloqueo comercial, económico y financiero impuesto hace casi 70 años", añadió.

Las recientes medidas restrictivas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se suman al cese de los suministros de crudo venezolano tras la detención del líder chavista Nicolás Maduro, han agravado la ya difícil situación de la mayor de las Antillas, hasta el punto de que La Habana advirtió este domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que el país se queda sin combustible para aviación.

Según informó este lunes el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en estos momentos en la nación caribeña se encuentran alrededor de 4 mil turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó la víspera que Rusia mantiene estrechos contactos con Cuba para buscar "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".

