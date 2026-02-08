Más Información

La Habana. El gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de , según ha podido saber EFE de fuentes del sector.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a , tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

Por el momento las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, este hecho no es nuevo en Cuba. En situaciones similares previas, tanto en el período especial en los años 90 como en cuellos de botella momentáneos en los últimos meses, las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas con paradas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

Conductores, ayer al esperar en una larga fila para entrar a una estación de servicio para adquirir gasolina en Bacuranao, cerca de La Habana. Foto: Ramón Espinosa / AP
Conductores, ayer al esperar en una larga fila para entrar a una estación de servicio para adquirir gasolina en Bacuranao, cerca de La Habana. Foto: Ramón Espinosa / AP

El presidente de EU, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

La decisión era una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, cuando tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, EU anunció el fin del petróleo de ese país suramericano para la isla.

Trump instó a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde" y el Gobierno cubano ha asegurado que se encuentra abierto a un diálogo con Washington, aunque ha negado en varias ocasiones que se encuentren ya inmersos en conversaciones.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30 % del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

Cuba afronta esta nueva escalada de EU desde una posición muy desventajosa, ya que lleva seis años sumida en una profunda crisis económica, con elevado decrecimiento e inflación, déficit de bienes básicos (alimentos, medicinas y combustible), prolongados apagones diarios y una migración masiva.

