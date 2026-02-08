Más Información

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Lisboa. El candidato socialista de centroizquierda registró una contundente victoria sobre el populista de extrema derecha André Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, según encuestas de salida.

Las encuestas realizadas por las tres principales cadenas de televisión del país sugirieron que el moderado Seguro obtuvo un mandato de cinco años en el “palacio rosa” junto al río en , con alrededor del 70% de los votos, en comparación con cerca del 30% para Ventura. Se esperaba que la mayoría de los resultados oficiales estuvieran disponibles a las 23:00 hora local.

La votación fue una oportunidad para evaluar la profundidad del apoyo al estilo audaz de Ventura, que ha hecho eco entre los votantes y ha ayudado a que su partido Chega (Basta) se convierta en el segundo más grande en el parlamento portugués, así como para medir el apetito del público por el creciente giro a la derecha en Europa en los últimos años.

Seguro, un político socialista de larga trayectoria, se posicionó como un candidato moderado que cooperará con el gobierno minoritario de centroderecha de Portugal, repudiando las diatribas de Ventura contra el orden establecido y la inmigración.

Seguro obtuvo el respaldo de otros políticos convencionales de izquierda y derecha que desean detener la creciente marea populista.

En Portugal, el presidente es, en gran medida, una figura simbólica sin poder ejecutivo. Tradicionalmente, se mantiene por encima de la contienda política, mediando disputas y desactivando tensiones.

Sin embargo, también es una voz influyente y posee algunas potentes herramientas, como el poder de vetar la legislación del parlamento, aunque el veto puede ser revocado. El jefe de estado también posee lo que en la jerga política portuguesa se llama una “bomba atómica”, que es el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Aunque el líder de Chega alcanza un resultado histórico, el electorado opta por la moderación y la estabilidad institucional. (08/02/26) Foto: Redes sociales
En mayo, Portugal celebró su tercera elección general en tres años, en el peor episodio de inestabilidad política del país en décadas, y estabilizar la situación es un desafío clave para el próximo presidente.

Ventura, un político elocuente y teatral, ha rechazado hacer concesiones políticas y ha adoptado una postura más combativa.

Llegar a la segunda vuelta ya fue un hito para él y su partido, que han recalibrado la política portuguesa.

Uno de los principales objetivos de Ventura ha sido lo que califica como inmigración excesiva, ya que los trabajadores extranjeros se han vuelto más visibles en Portugal en los últimos años.

“Portugal es nuestro”, afirmó.

Durante la campaña, Ventura colocó vallas publicitarias en todo el país que decían: “Esto no es Bangladesh” y “No se debería permitir que los inmigrantes vivan de la asistencia social”.

Aunque fundó su partido hace menos de siete años, su creciente apoyo público lo convirtió en el segundo partido más grande en el parlamento portugués en las elecciones generales del 18 de mayo.

En marzo, el ganador reemplazará al presidente de centroderecha Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha cumplido el límite constitucional de dos mandatos de cinco años.

