Lisboa. El exministro socialista António José Seguro y el líder ultraderechista, André Ventura, disputarán la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Portugal, según los sondeos a pie de urna con los resultados de la primera ronda, celebrada este domingo.

De acuerdo con los sondeos, Seguro sería el candidato más votado en las primera vuelta, seguido de Ventura.

El sondeo de la Universidad Católica hecho para la la radiotelevisión pública portuguesa, RTP, da a Seguro una horquilla de entre el 30 y el 35% de los votos, frente a Ventura, con entre un 20 y un 24%, mientras que el eurodiputado liberal Joao Cotrim de Figueiredo obtendría un 17 y un 21%.

La CNN Portugal anticipa entre el 30.8% y el 35.2% de los votos para Seguro, entre el 19.9% y el 24.1% para Ventura y entre el 16.3% y el 20.1% para Cotrim de Figueiredo.

En el caso de SIC Notícias, las cifras apuntan entre el 30.8% y el 35.2% para el exministro socialista; entre el 19.9 % y el 24.1% para el dirigente ultraderechista, y entre el 16.3% y el 20.1% para el eurodiputado liberal.

Estas han sido las elecciones presidenciales con el mayor número de candidatos en Portugal, en total 11.

Por detrás, los sondeos sitúan al almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, al exministro conservador Luís Marques Mendes, que tiene el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), y a la única mujer en la contienda, la eurodiputada Catarina Martins, aunque muy lejos de los cinco primeros.

Hasta las 16:00, la participación de los 11 millones de electores en Portugal y en el extranjero era del 45.5%, un fuerte aumento respecto a las presidenciales de 2021, organizadas en plena pandemia de covid-19.

La segunda vuelta tendrá lugar el 8 de febrero, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos, el umbral necesario para proclamarse vencedor en la votación de hoy.

La presidencia es una función principalmente ceremonial en Portugal, pero ejerce algunos poderes clave, entre ellos, en determinadas circunstancias, disolver el Parlamento, convocar elecciones parlamentarias anticipadas y vetar leyes.

