Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos siete muertos

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Jitomateros, en crisis; producción y precios se desploman

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Park Chan-wook y la ilógica laboral, por Jorge Ayala Blanco

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Lisboa. El exministro socialista António José Seguro y el líder ultraderechista, André Ventura, disputarán la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Portugal, según los sondeos a pie de urna con los resultados de la primera ronda, celebrada este domingo.

De acuerdo con los sondeos, Seguro sería el candidato más votado en las primera vuelta, seguido de Ventura.

El sondeo de la hecho para la la radiotelevisión pública portuguesa, RTP, da a Seguro una horquilla de entre el 30 y el 35% de los votos, frente a Ventura, con entre un 20 y un 24%, mientras que el eurodiputado liberal Joao Cotrim de Figueiredo obtendría un 17 y un 21%.

La CNN Portugal anticipa entre el 30.8% y el 35.2% de los votos para Seguro, entre el 19.9% y el 24.1% para Ventura y entre el 16.3% y el 20.1% para Cotrim de Figueiredo.

En el caso de SIC Notícias, las cifras apuntan entre el 30.8% y el 35.2% para el exministro socialista; entre el 19.9 % y el 24.1% para el dirigente ultraderechista, y entre el 16.3% y el 20.1% para el eurodiputado liberal.

Estas han sido las elecciones presidenciales con el mayor número de candidatos en Portugal, en total 11.

Por detrás, los sondeos sitúan al almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, al exministro conservador Luís Marques Mendes, que tiene el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), y a la única mujer en la contienda, la eurodiputada Catarina Martins, aunque muy lejos de los cinco primeros.

Hasta las 16:00, la participación de los 11 millones de electores en Portugal y en el extranjero era del 45.5%, un fuerte aumento respecto a las presidenciales de 2021, organizadas en plena pandemia de covid-19.

La segunda vuelta tendrá lugar el 8 de febrero, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos, el umbral necesario para proclamarse vencedor en la votación de hoy.

La presidencia es una función principalmente ceremonial en Portugal, pero ejerce algunos poderes clave, entre ellos, en determinadas circunstancias, disolver el Parlamento, convocar elecciones parlamentarias anticipadas y vetar leyes.

